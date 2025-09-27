Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein SG Reußen gegen den Zörbiger FC ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Landsberg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SG Reußen und Zörbiger FC mit einem torlosen 0:0 (0:0). 56 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Reußen live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Justin Geese (Wittenberg) ausgesprochen. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Schicha, Broda, Flaschina, Förderreuther (78. Hurt), Benze, Schulz, Besser, Gewinner, Czaplicki (62. John), Herrmann

Zörbiger FC: Koller – Schönburg, Brenner, Seliger, Gansen, Schindler, Oertel, Helmecke (66. Nentwig), Janders, Teichert, Schmidt

; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56