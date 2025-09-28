Eine Niederlage für die TSG Wörmlitz-Böllberg besiegelte den 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Döllnitz mit 4:5 (0:3).

Halle/MTU. Die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 4:5 (0:3).

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Levin Taylor Querfeld für Döllnitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Oskar Voigt (38.) erzielt wurde.

Dann verbuchten die Schkopauer einen weiteren Erfolg. Levin Taylor Querfeld versenkte den Ball in Minute 43, gefolgt von Karl Niclas Trisch (45.). Dann gelang es den Hallensern, der TSG Wörmlitz-Böllberg etwas entgegenzusetzen. Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Nach wenigen Momenten gelang es Trisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern (87.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Ouedraogo (45. Haase), Hajrizaj (26. Ölmez), Moussa Diop (45. Gorgas), Funke, Schulze (75. Reso), Löbel, Redzhebov

SG Döllnitz: Petzold – Lizon, Bültermann, Trisch, Querfeld, Voigt (59. Eska), Eckert, Seifert, Schumacher

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 0:4 Karl Niclas Trisch (45.), 1:4 Emir Redzhebov (49.), 2:4 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:4 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:5 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32