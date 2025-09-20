Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der BSV Halle-Ammendorf II über einen soliden 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Justin Thurm das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Lennart Klein (37.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II liegt in Minute 37 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Schon drei Minuten darauf konnte Jordi Gonzalez Sospedra (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Hallenser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Kirchbach, Große, Unger (63. Schieritz), Klein (89. Kettmann), Piven, Kanditt, Thurm (90. Brock), Bergmann, Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Beyer

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dragon, Balbach (58. Öder), Kleinert, Dinter, Lindenhahn, Hermann, Freund (77. Götz), (74. Ranft), Wittmann, Richter (46. Troitzsch)

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff