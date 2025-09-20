Dem VfB 1906 Sangerhausen II glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Großgrimma mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 17 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Die 17 Besucher des Friesenstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Nach lediglich 22 Minuten schoss Marius Grüllmeyer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Christoph Eisler den Ball ins Netz (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II in Minute 25 2:0 in Führung

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach der Pause gelang es Niklas Reiber, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze (75. Halle), Roßner, Hetke (90. Strasser), Eisler (75. Kögel), Baum, Schröter, Reiber, Buchhorn, Grüllmeyer, Gümül (83. Grübner)

SV Großgrimma: Schmidt – Beyenbach, Pillert (75. Nitzschke), Wöpe, Göbel, Witt, Bauer, Angeli, Schneider, Ibrahim (83. Reinhardt), Krobitzsch

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17