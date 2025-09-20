Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SV Viktoria Uenglingen vor 43 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:1)-Erfolg gegen die SG Letzlingen / Potzehne freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Uenglingen geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Christian Müller-Bollenhagen für Uenglingen traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Jacob Engler den Ball ins Netz.

1:1 für SV Viktoria Uenglingen und SG Letzlingen / Potzehne – Minute 34

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Hunnius, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (88.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Viktoria Uenglingen sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Pfeiffer, J. Hunnius, B. Hunnius, D. Ahrendt, Jandt, S. Hunnius, Arndt (67. Dräger), Bierstedt, C. Ahrendt, Müller-Bollenhagen

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Engler, Mertens, Lamprecht, Daries, Schulze, Bock, Bock, Grabau, Wiegmann

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43