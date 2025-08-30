Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Coach Marcus Niemeier feierte einen deutlichen Erfolg über die SG Reußen mit einem 6:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. Gleich sechsmal hat der BSV Halle-Ammendorf II am Samstag gegen die Gäste aus Reußen eingenetzt. 6:1 (2:0) für die Hallenser.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Marcus Niemeier vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lennart Klein das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (39.). Die Hallenser legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Tobias Unger der Torschütze (43.).

Minute 43: BSV Halle-Ammendorf II führt mit zwei Toren

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marcus Niemeier im gegnerischen Tor. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nur kurz darauf gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (88.). Die Hallenser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Kirchbach (57. Walter), Gehrke-Walther, Unger (59. Schmidt), Kanditt, Piven, Dabel (57. Geißler), Ivanov (64. Beyer), Klein, Thurm, Hertel (77. Gonzalez Sospedra)

SG Reußen: Harre – Herrmann, Benze, Besser, Czaplicki, Grobstich (63. Krüger), Schicha, Gewinner, Drewlo (63. Förderreuther), Broda, Schulz

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35