Der BSV Halle-Ammendorf II erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Halle/MTU. Die Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Justin Thurm das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (37.).

BSV Halle-Ammendorf II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 37. Minute

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Jordi Gonzalez Sospedra, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (88.). Die Hallenser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Thurm (90. Brock), Piven, Bergmann, Kirchbach, Klein (89. Kettmann), Beyer, Große, Unger (63. Schieritz), Kanditt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dinter, Dragon, Freund (77. Götz), Lindenhahn, Richter (46. Troitzsch), (74. Ranft), Balbach (58. Öder), Wittmann, Hermann, Kleinert

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff