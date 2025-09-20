Der 1. FC Lok Stendal unter Leitung von Trainer Toralf Meier feierte ein deutliches Ergebnis über die Turbine Halle mit einem 5:1 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Stendal/MTU. Die Stendaler haben am Samstag dem Rivalen aus Halle überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Philip Braunschweig für Stendal traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

1. FC Lok Stendal führt in Minute 2 mit 2:0

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 51 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Jakob Ziekau den Ball über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Stendaler aber nicht mehr einholen. Die Stendaler haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lagemann (80. Koshyk), Braunschweig (61. Dimonenko), Wolff, Korbani, Ziekau, Stoll, Meinelt, Lauck, Amiti (46. Schulze), Völzke (65. Loock)

Turbine Halle: Worch – Alassaf Alasaad (46. Só), Waschkowitz, Sikora, Sommer, Schischka (60. Fox), Hildebrandt (46. Saile), Nordhausen, Brandt, Sultanaliev (75. Natusch), Zaeske

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34