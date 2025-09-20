Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV gelang dem 1. FC Zeitz ein 5:4 (2:4)-Heimsieg über den SV Großgräfendorf.

Zeitz/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:4).

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Moritz Hofmann für Großgräfendorf traf und in Spielminute 15 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Lennie Kämpfe (19.) erzielt wurde.

1:1 für 1. FC Zeitz und SV Großgräfendorf – 19. Minute

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Lauchstädter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jonas Henze schoss und traf in Spielminute 26, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Die Zeitzer nahmen aber nochmal Anlauf. Julius Christopher Rolke traf in der 38. Spielminute, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Ali Abdullahi Hassan den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Zeitz sicherte (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der 1. FC Zeitz hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Rothe, Müller, Rieger, Thäle (30. Flesch), Felgenträger, Medovkin, Kämpfe, Schröter (47. Abdullahi Hassan), Brausch (24. Eckardt), Rolke

SV Großgräfendorf: Deubel – Ernst, Geier, Bunzel (84. Lautenschläger), Hofmann, Meyer (30. Goldschmidt), Weniger, Tietze, Werner, Henze, Uhlmann (57. Wolf)

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35