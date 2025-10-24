Eine herbe Schlappe erlitt der FC Hettstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den MSV Eisleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 210 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Minute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber waren aber noch längst nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Oleksandr Bobeliuk erzielt.

FC Hettstedt hinkt 0:2 hinterher – 38. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oliver Bendzko wurde für Robert Pascal Kemnitz eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Yan Shtyrbu für Tom Christian Seidemann und John Beese für Jason Behncke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Tom Christian Seidemann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (75.). Damit war der Sieg der Eisleber gesichert. Der FC Hettstedt rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Hoffmann, T. L. Krey, J. P. Lettau, Uhlig (83. T. Lettau), Kemnitz (61. Bendzko), Svitiukha, Prokhorenko (46. Mussin), Kosko, M. Krey, Wienholz

MSV Eisleben: Isensee – Blankenburg (67. Zeugner), Shtyrbu (55. Seidemann), Dimespyra, Bobeliuk (76. Rische), Twardy, Aßmann, Eckstein, Teske, Müller (67. Roos), Beese (55. Behncke)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210