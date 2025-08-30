Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber FC Halle-Neustadt gegen den SV Romonta 90 Stedten ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten ist gleichauf geendet.

In Minute 18 schoss Cletus Moh das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

1:1 für FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten – Minute 83

In der 74. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Marcell Siedler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Mansfelder Team errang (83.). In Spielminute 83 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Romonta 90 Stedten

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Abdulrahman (86. Rssom), Keunang, Müller, Hardt, Tilahun, Moh (49. Teklay), Tinto, Belay Weldemichael (52. Al-Hamdi), Zuleger, Manga (80. Regener)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Thomas (55. Nachtwein), Grünhage, Bielig, Siedler, Müller, Prenz (46. Merker), Schrötter, Lindau, Böttger, Kaschperk

Tore: 1:0 Cletus Moh (18.), 1:1 Marcell Siedler (83.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Charlott Ziehm; Zuschauer: 35