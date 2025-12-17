Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II endete das Duell mit dem SSV 90 Landsberg am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Blau-Weiß Dölau II und SSV 90 Landsberg ist gleichauf geendet.

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielbeginn von Philipp Grimm ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Landsbergern eine unverhoffte Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

SV Blau-Weiß Dölau II und SSV 90 Landsberg – 1:1 in Minute 87

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Dölau II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Helene Schmalfeld.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Maximilian Faris Kamm Al Azzawe, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (87.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SSV 90 Landsberg

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn (79. Kretzschmar), Kamm Al Azzawe, Freund, Klaus (65. Balbach), Kleinert, Lüttgens (46. Öder), Grimm, Pultke, Hermann (79. Richter), Troitzsch

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Diallo, Tessmann (72. George), Stryjakowski, Hampel, Knaut, Stephan, Scheller, Wichmann (72. Schubert), Thiel (64. Dammering), Köhler

Tore: 0:1 Philipp Grimm (24.), 1:1 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (87.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 32