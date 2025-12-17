Kein Punktgewinn für SV Blau-Rot Coswig: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den TuS Kochstedt einstecken.

Coswig/MTU. Der SV Blau-Rot Coswig und der TuS Kochstedt haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Gleich nach Spielstart schoss Brian-Lucas Körnicke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Willi Veith Böhme den Ball ins Netz.

Minute 23 SV Blau-Rot Coswig auf Augenhöhe mit TuS Kochstedt – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Böhme/Kochstedt (53.), gefolgt von Hugo Guroll (SV Blau-Rot Coswig) in Minute 55. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig musste zweimal Gelb hinnehmen. Der TuS Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stephan Ebert.

In der 90. Minute gelang es Noah Samuel Hensen, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Dessauer Team den Sieg zu verschaffen (90.). Der SV Blau-Rot Coswig rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – TuS Kochstedt

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Scheller, Ristok, Hoffmann (68. Seifert), Schaaf, Bergt, Weber (90. Ziem), Warnecke, Guroll, Körner, Körnicke

TuS Kochstedt: Rosner – Zuchowski, Böhme, Buschmann (90. Ziemba), Landgraf, Zabel, Streuber (70. Denell), Hajowsky (46. Krieg), Richter, Hensen, Krüger

Tore: 1:0 Brian-Lucas Körnicke (5.), 1:1 Willi Veith Böhme (23.), 1:2 Willi Veith Böhme (53.), 2:2 Hugo Guroll (55.), 2:3 Noah Samuel Hensen (90.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Marcel Sindermann; Zuschauer: 30