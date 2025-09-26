Dem FC Hettstedt gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Romonta 90 Stedten mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Hettstedt/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der FC Hettstedt nach einem deutlichen Rückstand den SV Romonta 90 Stedten mit einem 4:1 (2:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Hettstedter (11.). Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Felix Prenz für Stedten traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Yehor Prokhorenko (26.) erzielt wurde.

FC Hettstedt Kopf an Kopf mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1 in Minute 26

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Hettstedts Lucas Doberenz konnte seinem Team in Minute 42 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Stedten. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 7 (55.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der FC Hettstedt e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Pause, als Jason Phillipp Lettau den Ball über die Torlinie bugsierte (72.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hettstedter aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Romonta 90 Stedten

FC Hettstedt: Meinicke – Döring, Lettau, Stein, Kemnitz (86. Walter), Svitiukha (18. Doberenz), T. L. Krey (81. Vollmann), Kosko, Prokhorenko (83. Hohmuth), M. Krey, Wienholz

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Bielig (59. Thomas), Prenz, Grünhage, Nachtwein, Kaschperk, Höher, Siedler (59. Merker), Böttger, Lindau, Schrötter (59. Berger)

Tore: 0:1 Felix Prenz (25.), 1:1 Yehor Prokhorenko (26.), 2:1 Lucas Doberenz (42.), 3:1 Robert Pascal Kemnitz (55.), 4:1 Jason Phillipp Lettau (72.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Sven Wunderlich; Zuschauer: 42