Klar unterlegen zeigte sich der FC Hettstedt im Spiel gegen den MSV Eisleben am vergangenen Freitag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Nach lediglich elf Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber waren aber noch längst nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Oleksandr Bobeliuk erzielt.

FC Hettstedt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 38

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oliver Bendzko wurde für Robert Pascal Kemnitz eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Yan Shtyrbu für Tom Christian Seidemann und John Beese für Jason Behncke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Tom Christian Seidemann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (75.). Damit war der Erfolg der Eisleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, M. Krey, Prokhorenko (46. Mussin), T. L. Krey, Hoffmann, Uhlig (83. T. Lettau), Kemnitz (61. Bendzko), Kosko, J. P. Lettau, Svitiukha

MSV Eisleben: Isensee – Teske, Eckstein, Müller (67. Roos), Blankenburg (67. Zeugner), Dimespyra, Bobeliuk (76. Rische), Twardy, Beese (55. Behncke), Shtyrbu (55. Seidemann), Aßmann

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210