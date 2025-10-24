Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den 1. FSV Nienburg mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 130 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 130 Besuchern auf dem Sportplatz Bielstein geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte in der 7. Minute der zweiten Halbzeit (52.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der FC Einheit Wernigerode II musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (56.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lukas Radomski den Ball ins Netz (64.).

Minute 64: FC Einheit Wernigerode II führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Finze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Nienburg erlangte (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Radomski (88. Bogumil), Beddigs (85. Clemens), Vollmer (65. Foltis), Blecker, Müller, J. Schmidt, Böhme, Kläfker (60. Kodatis), R. Schmidt, Peszt (80. Niehoff)

1. FSV Nienburg: Held – Baer (60. Knop), Dauch (42. Dobrin), Brauer, Hensel, Kümmel, Schmilorz, Ebeling, Schmidt, Kober, Finze

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130