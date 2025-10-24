Klar unterlegen zeigte sich der FC Hettstedt in der Auseinandersetzung gegen den MSV Eisleben am vergangenen Freitag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Nach gerade einmal elf Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oleksandr Bobeliuk den Ball ins Netz.

FC Hettstedt liegt 0:2 zurück – 38. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Oliver Bendzko ersetzte Robert Pascal Kemnitz. Auf der Gastseite sprangen Tom Christian Seidemann für Yan Shtyrbu und Jason Behncke für John Beese ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Tom Christian Seidemann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (75.). Damit war der Triumph der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Kemnitz (61. Bendzko), Hoffmann, J. P. Lettau, Wienholz, M. Krey, Uhlig (83. T. Lettau), Prokhorenko (46. Mussin), Svitiukha, T. L. Krey, Kosko

MSV Eisleben: Isensee – Beese (55. Behncke), Müller (67. Roos), Aßmann, Bobeliuk (76. Rische), Teske, Blankenburg (67. Zeugner), Eckstein, Twardy, Dimespyra, Shtyrbu (55. Seidemann)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210