Für den SV Blau-Weiß Dölau II endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den MSV Eisleben mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / haben 48 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau II und dem MSV Eisleben verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Eisleben. Zwei Minuten vor Schluss brachte Oleksandr Bobeliuk die Gäste in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – MSV Eisleben

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Balbach, Grimm, A. Kleinert (54. M. Klein), Öder, M. Kleinert, Pfeifer (62. Richter), Ranft (65. Moradi), Kretzschmar (60. Wittmann)

MSV Eisleben: Isensee – Beese, Zeugner (46. Behncke), Eckstein, Eichler, Shtyrbu, Teske (67. Schotte), Müller (90. Roos), Seidemann, Twardy, Bobeliuk (90. Bloßfeld)

Tore: 0:1 Oleksandr Bobeliuk (88.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Livius Hennig; Zuschauer: 48