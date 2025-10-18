Ein 2:2 (2:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BSV Halle-Ammendorf II und Zörbiger FC am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

Torsten Schmidt (Zörbiger FC) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Zörbiger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (22.).

BSV Halle-Ammendorf II Kopf an Kopf mit Zörbiger FC – 1:1 in Minute 22

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Der rettende Treffer für den Zörbiger FC fiel wenige Momente nach der Pause. Fünf Minuten nach Anstoß gelang es Kevin Oertel, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Zörbiger zu erreichen (50.). Der BSV Halle-Ammendorf II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – M. R. Beyer (73. R. Beyer), Geißler, Gonzalez Sospedra (84. Walter), Große, Kanditt, Piven, Klein, Kirchbach, Unger (81. Schieritz), Thurm

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Brenner (86. Schindler), Kleewein (46. Lindemann), Schmidt, Gansen (81. Nentwig), Seliger, Matthias, Teichert (68. Schönburg), Hempel, Moreno Silva

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80