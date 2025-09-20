Für den Gastgeber SV Höhnstedt endete das Duell mit der Turbine Halle II am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Höhnstedt und Turbine Halle II ist gleichauf geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Axel Everding für Halle traf und vier Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (49.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

1:1 für SV Höhnstedt und Turbine Halle II – 61. Minute

In Minute 61 fiel das letzte Tor der Partie. 16 Minuten nach der Pause gelang es Danny Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzataler zu erreichen (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Salzataler sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – Aschenbach (76. Ruckhardt), L. Matz (60. Müller), Kropp, V. Matz, Göring, Schulz, Balashov, Schauer, Rickert, Dressel

Turbine Halle II: Umlauft – Krziwanie (13. Makosch), Braunschweig, Heldt, Hayatou (88. Dannemann), Anders, Zahn, Nultsch, Kochmann (68. Günther), Brülls (61. Titonis), Everding (76. Fallouti)

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127