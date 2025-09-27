Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der MSV Eisleben vor 40 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:0)-Erfolg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Eisleben/MTU. Der MSV Eisleben und der FC Halle-Neustadt haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (3:0).

Nach lediglich 19 Minuten schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Eisleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 37 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Twardy.

Tor Nummer drei schoss Matti Weise für Eisleben (44.). Die Partie blieb spannend. Nebay Samuel Teklay traf für Halle-Neustadt (49). Leon Teske traf für Eisleben (56). Spielstand 4:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der FC Halle-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu zwei Gelben Karten, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

31 Minuten nach der Pause konnte Paul Dawda Manga (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen (76.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Halle-Neustadt

MSV Eisleben: Isensee – Twardy, Dimespyra (89. Bloßfeld), Teske, Weise, Müller (69. Damm), Aßmann (64. Seidemann), Eckstein, Bobeliuk (64. Roos), Beese (83. Eichler), Shtyrbu

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Halibei (62. Barghan), Tilahun (46. Hardt), Moh, Teklay, Tinto (60. Shuba), Müller, Zuleger, Manga, Keunang, Stolle

Tore: 1:0 Jannik Twardy (19.), 2:0 Jannik Twardy (37.), 3:0 Matti Weise (44.), 3:1 Nebay Samuel Teklay (49.), 4:1 Leon Teske (56.), 4:2 Paul Dawda Manga (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 40