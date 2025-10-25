Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem FC Eintracht Köthen am Samstag nicht, als er sich vor 40 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den 1. SV Sennewitz geschlagen geben musste.

Köthen/MTU. Das Match zwischen Köthen und Sennewitz ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Rudolph vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

79. Minute: FC Eintracht Köthen liegt 0:2 zurück

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Pause, als John Viany Bukenya den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (79.). Damit war der Triumph der Petersberger gesichert. Der FC Eintracht Köthen rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Sawaneh (72. Becker), Dzwonik, Winter (67. Marschall), Passou Bitalounani, Kallenbach, Räber Cruz, Diawara, Paquo, Finze, Abou (65. Fritsch)

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Angermann (76. Bartschek), Von Cieminski, Boettcher (54. Salomon), Schmidt (88. Horn), Lorenz (74. Seidewitz), Bukenya, Gerlach, Berner (46. Herrmann), Kasten, Görlitz

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40