Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die SG Reußen vor 26 Fußballfans über einen soliden 5:2 (2:0)-Erfolg gegen die Turbine Halle II freuen.

Landsberg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die SG Reußen und die Turbine Halle II am Samstag 5:2 (2:0) getrennt.

Nick Broda (SG Reußen) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz.

SG Reußen führt nach 40 Minuten 2:0

Dann verbuchten die Landsberger einen zusätzlichen Erfolg. Nick Broda schoss und traf in Minute 56, gefolgt von Luca Finn John (63.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Landsberger den Ball in der 69. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die SG Reußen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Luca Finn John versenkte den Ball in der 74. Spielminute noch einmal. Spielstand 5:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Lorenz Paul Heldt, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (88.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Landsberger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Turbine Halle II

SG Reußen: Harre – Flaschina, Besser, Schicha, Grobstich, Herrmann, Gewinner, Schulz (72. Hurt), Benze, Broda (61. John), Märtens

Turbine Halle II: Umlauft – Everding, Braunschweig, Leinhoß (72. Zahn), Otremba, Titonis (65. Büchner), Kuske, Kasparek, Schulze, Kallen (65. Thermann), Heldt

Tore: 1:0 Nick Broda (1.), 2:0 Dennis Schulz (40.), 3:0 Nick Broda (56.), 4:0 Luca Finn John (63.), 4:1 Eric Grobstich (69.), 5:1 Luca Finn John (74.), 5:2 Lorenz Paul Heldt (88.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Andreas Kurth, Holger Bornschein; Zuschauer: 26