Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 glückte der SG Reußen ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Reußen – Köthen: Nachdem die SG Reußen an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Marcel Grzegorz Dzwonik (FC Eintracht Köthen) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

SG Reußen und FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 83

Schon vier Minuten später konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Landsberger Mannschaft erzielen (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Krieger (61. Czaplicki), Drewlo, Schicha, Schulz, Broda, Benze, Herrmann, Gewinner, Besser (78. John), Krüger

FC Eintracht Köthen: Friese – Kallenbach, Räber Cruz (67. Abou), Sawaneh, Diawara (51. Winter), Dzwonik, Marschall (86. Al-Ghashm), Passou Bitalounani, Finze, Paquo (46. Ishchenko), Becker (89. Schiesewitz)

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23