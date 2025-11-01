Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Großgrimma vor 84 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln freuen.

Hohenmölsen/MTU. Die 84 Besucher auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hohenmölser schlugen die Gäste aus Mücheln mit 2:0 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Christian Beyer vor: In der 40. Spielminute schoss Max Weidner mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Max Weidner kickt SV Großgrimma in 2:0-Führung – 87. Minute

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Weidner, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (87.). Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Angeli (49. Boronczyk), Weidner, Baum, Beyenbach (86. Kästner), Krobitzsch (86. Palatini), Witt (68. Pillert), Zech, Rackowitz, Schneider, Göbel

Sportring Mücheln: Mund – Büttner, Schubert, Hiersig, Kunze (72. Reinboth), Kuhnert, Maak, Grosser, Bagehorn (80. Sell), Sommerwerk (40. Richter), Berghammer

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84