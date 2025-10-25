Der SSV 90 Landsberg errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 61 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Landsberg/MTU. Die 61 Besucher des Sportforums haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger schlugen das Team aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän.

Maik Stryjakowski traf für den SSV 90 Landsberg in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Benjamin Rappe (23.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SSV 90 Landsberg führt nach 23 Minuten 2:0

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg steckte einmal Gelb ein.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Clemens Darmochwal den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (53.). Damit war der Sieg der Landsberger gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Knaut, Stryjakowski (77. Voß), Reuschel, Köhler (85. Knorr), Diallo (73. Thiel), Hampel, Kleeblatt, Scheller (85. Stephan), Darmochwal, Rappe (73. Schlesier)

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Kanditt, Thurm (73. Beyer), Kirchbach, Unger (77. Eckl), Schmidt, Cramer (77. Walter), Kominek, Gehrke-Walther, Saul (73. Hanke), Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61