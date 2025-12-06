Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SSV 90 Landsberg vor 44 Fußballfans über einen soliden 5:2 (1:0)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt freuen.

Landsberg/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SSV 90 Landsberg und der FC Halle-Neustadt am Samstag 5:2 (1:0) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Yasin Diallo für Landsberg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Landsberger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Maik Stryjakowski der Torschütze (47.).

47. Minute: SSV 90 Landsberg liegt mit 2:0 vorne

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Paul Dawda Manga/Halle-Neustadt (55.), gefolgt von Philipp Köhler (SSV 90 Landsberg) in Minute 73, 80 und Niclas Scheller (SSV 90 Landsberg) in Minute 88. Spielstand 5:1 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Manga, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der SSV 90 Landsberg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Halle-Neustadt

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Hampel, Darmochwal, Diallo (80. Knorr), Knaut, Scheller, Köhler, Tessmann (56. Rappe), Stryjakowski (75. George), Madalschek, Reuschel

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Al-Hamdi (77. Belay Weldemichael), Teklay (66. Ali Yusuf), Keunang (77. Halibei), Zavoloka, Müller (75. Hardt), Moh, Manga, Zuleger (60. Shuba), Abdulrahman, Tinto

Tore: 1:0 Yasin Diallo (7.), 2:0 Maik Stryjakowski (47.), 2:1 Paul Dawda Manga (55.), 3:1 Philipp Köhler (73.), 4:1 Philipp Köhler (80.), 5:1 Niclas Scheller (88.), 5:2 Paul Dawda Manga (90.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Roman Schönemann, Lewin Kurt Stareprawo; Zuschauer: 44