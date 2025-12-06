Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Zörbig/MTU. Mit einem Remis sind der Zörbiger FC und der SV Romonta 90 Stedten am Samstag vom Platz gegangen. 45 Zuschauer sahen das Spiel auf der Sportanlage- Platz 2.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Philipp Böttger (SV Romonta 90 Stedten) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

1:1 Ausgleich im Spiel Zörbiger FC gegen SV Romonta 90 Stedten – 74. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein.

Das rettende Tor für den Zörbiger FC fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tom Gansen den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Zörbiger Team erzielte (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Hempel, Schmidt, Deidok (19. Moreno Silva), Seliger (46. Kleewein), Gansen, Oertel, Teichert, Schindler, Brenner, Lindemann

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Böttger, Kaschperk, Jüttner, Bielig, Berger (82. Berger), Lindau, Schreiber, Thomas (46. Höher), Merker, Grünhage

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45