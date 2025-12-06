Dem FC RSK Freyburg glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB Oberröblingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 120 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Freyburg/MTU. Die 120 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger schlugen das Team aus Oberröblingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Bonandji Valentim Pereira Nunes das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (62.).

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Minute 83: FC RSK Freyburg führt mit zwei Toren

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Leon Staupendahl, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (83.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC RSK Freyburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Oberröblingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben, einer Gelb-Roten (85.) sowie einer Roten Karte (90.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – VfB Oberröblingen

FC RSK Freyburg: Derbek (75. Katzmarek) – Großmann, Kirchhoff (51. Staupendahl), Mänicke, Töpe (81. Illig), Rosenberg (81. Schirner), Schulz, Kaiser, Weise, Pereira Nunes, Sambu (81. Beyer)

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Michael, Ernst, Pulz, Strese, Koch, Meißner (33. Cepa), Kummer, Franke, Altenburg (81. Kirchner)

Tore: 1:0 Bonandji Valentim Pereira Nunes (62.), 2:0 Leon Staupendahl (83.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luis Meyer, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 120