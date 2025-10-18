Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag nicht, als er sich vor 55 Fans mit 0:2 (0:2) gegen den FC Hettstedt geschlagen geben musste.

Halle/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Helene Schmalfeld mit 0:2 (0:2) gegen Hettstedt eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Andreas Mühlenberg das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück – Minute 41

Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit deutlich absehbar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Rico Hoffmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (41.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Hettstedter aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Weiß Dölau II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Hettstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Hettstedt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn (69. Wittmann), Dragon (81. Götz), M. Kleinert, Balbach, Grimm (81. Ranft), Troitzsch (77. A. Kleinert), Öder, Hüttig (67. Werdan), Hermann

FC Hettstedt: Poschke – Krey, Doberenz (88. Hohmuth), Stein, Kosko, Bendzko (85. Lettau), Krey, Lettau (82. Prokhorenko), Mühlenberg, Döring, Hoffmann

Tore: 0:1 Andreas Mühlenberg (30.), 0:2 Rico Hoffmann (41.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Aaron Gaebler; Zuschauer: 55