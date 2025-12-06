Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Christian Bölke und sein Team SV Eintra. Lüttchendorf gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:2 (6:1) wider.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und der FC Eintracht Köthen am Samstag 7:2 (6:1) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Felix Schlegel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Kevin Friese (5.) erzielt wurde.

1:1 für SV Eintra. Lüttchendorf und FC Eintracht Köthen – Minute 5

Unentschieden. Die Mansfelder konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Robin Gerlach verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (13., 17., 26., 40., 45., 68.). Spielstand 7:1 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Alhassana Diawara den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (87.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Köther aber nicht mehr aufholen. Der SV Eintra. Lüttchendorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Eintracht Köthen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Horlbog, Kolle, Stoye (71. Obeid), Kalalib Alshabi (83. Bölke), Fiebiger, Siebald, Schlegel, Schulze, Gerlach, Siebenhühner

FC Eintracht Köthen: Münzner – Finze, Arolu, Winter (64. Guemache), Sawaneh (69. Al-Ghashm), Kallenbach, Abou (63. Passou Bitalounani), Becker, Friese (79. Dannenberg), Diawara, Dzwonik

Tore: 1:0 Felix Schlegel (2.), 1:1 Kevin Friese (5.), 2:1 Robin Gerlach (13.), 3:1 Stefan Horlbog (17.), 4:1 Stefan Horlbog (26.), 5:1 Martin Fiebiger (40.), 6:1 Martin Fiebiger (45.), 7:1 Hans Siebenhühner (68.), 7:2 Alhassana Diawara (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Philipp Münchow, Fabian Seifert; Zuschauer: 38