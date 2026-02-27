Für den SV Eintra. Lüttchendorf endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Hettstedt mit 1:2 (0:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Vor 196 Zuschauern hat sich das Team von Christian Bölke mit 1:2 (0:1) gegen Hettstedt geschlagen geben müssen.

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Bohdan Savenko für Hettstedt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Hettstedter in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tom Wienholz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

SV Eintra. Lüttchendorf liegt 0:2 im Rückstand – Minute 62

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tim Drosihn den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Lüttchendorf erlangte (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hettstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Eintra. Lüttchendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – FC Hettstedt

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Drosihn, Siebald, Schlegel, Horlbog, Kastrati (62. Hajdarpasic), Kolle, Gerlach, Stoye, Siebenhühner

FC Hettstedt: Meinicke – Stein, Krey (58. Vollmann), Doberenz (87. Lettau), Wienholz, Savenko, Prokhorenko, Döring, Svitiukha, Krey, Kemnitz (82. Klymenko)

Tore: 0:1 Bohdan Savenko (33.), 0:2 Tom Wienholz (62.), 1:2 Tim Drosihn (75.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Maik Ziener, Peter Dännhardt; Zuschauer: 196