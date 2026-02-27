Der BSV Halle-Ammendorf erzielte am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 163 Zuschauern einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Haldensleber SC.

Halle/MTU. Die 163 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Haldensleber mit 2:0 (2:0) souverän.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Pascal Pannier für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Pascal Pannier kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – 28. Minute

Nur drei Spielminuten darauf konnte Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (28.). Mit 2:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Hallenser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Dabel, Schubert (85. Piontek), Winkler, Meyer (77. Schöneck), Englich, Pannier (72. Agwu), Schmitz, Niesel, Hoffmann (72. Klein), Kowalski (85. Bergmann)

Haldensleber SC: Switala – Zimmermann, Hüttl, Hebekerl (51. Wille), Ebel, Von Ameln, Hevekerl (69. Neumann), Krüger (64. Boege), Thieke, Schunaew, Ebel (51. Mäde)

Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163