Bernburg/MTU. Der SC Bernburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Freitag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 4:3 (2:2).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Rune-Kjell Litzenberg das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der 38. Spielminute. Diesmal war Carlos Krüger der Torschütze.

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 38. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. So leicht ließen sich die Bitterfeld-Wolfener nicht abhängen. Viacheslav Potapenko schoss und traf in der 44. Spielminute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Bernburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Nils Erik Fahland traf in Spielminute 50. Die Bitterfeld-Wolfener blieben ihnen auf den Fersen. Litzenberg traf in Spielminute 66 noch einmal. Spielstand 3:3.

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Edozie Christian Chidera den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Bernburg sicherte (82.). In Spielminute 91 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SC Bernburg: Röder – Raeck, Schmidt (90. Binkau), Heitzmann, Schauer, Chidera, Heute (69. Weigel), Strobach (90. Giemsa), Fahland (86. Hilmer), Becker, Krüger (81. Staat)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Günther, Sumka, Hadaschik, Potapenko (80. Born), Ludwig, Ehrhardt, Bark (66. Galushyn), Weimann, Litzenberg

Tore: 0:1 Rune-Kjell Litzenberg (6.), 1:1 Carlos Krüger (38.), 2:1 Paul Johannes Günther (38.), 2:2 Viacheslav Potapenko (44.), 3:2 Nils Erik Fahland (50.), 3:3 Rune-Kjell Litzenberg (66.), 4:3 Edozie Christian Chidera (82.); Zuschauer: 154