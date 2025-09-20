Dem SV Romonta 90 Stedten glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den FC Eintracht Köthen mit 5:3 (2:1) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Janes Marschall (FC Eintracht Köthen) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Köther konterten in der 41. Spielminute. Diesmal war Maximilian Thomas der Torschütze.

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Nils Grünhage traf in der 44. Minute per Strafstoß. Die Köther blieben ihnen auf den Fersen. Oleksandr Ishchenko schoss und traf in Spielminute 53 zum zweiten Mal, gefolgt von Marschall (69.). Die Mansfelder nahmen aber nochmal Anlauf. Franz Schrötter schoss und traf in Spielminute 76 ein weiteres Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Grünhage, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu festigen (90.+3). Die Mansfelder haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler (82. Berger), Prenz, Lindau, Bielig, Nachtwein, Höher, Grünhage, Merker (72. Pfautsch), Kaschperk (25. Thomas), Schrötter

FC Eintracht Köthen: Friese – Paquo, Finze, Becker, Ishchenko, Dzwonik, Passou Bitalounani (46. Krause), Marschall, Räber Cruz (77. Fritsch), Winter (83. Richter), Abou

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40