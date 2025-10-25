Fußball-Landesklasse 5: Am Samstag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber der SG Reußen machtlos und wurde 2:4 (1:1) besiegt.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Romonta 90 Stedten und die SG Reußen am Samstag 2:4 (1:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Nils Grünhage das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Kevin Schicha (43.) erzielt wurde.

In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jean-Pascal Flaschina/Reußen (62.), gefolgt von Dennis Schulz (SG Reußen) in Minute 67 und Tobias Höher (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 79. Spielstand 3:2 für die SG Reußen.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Alexander Benze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Landsberger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SG Reußen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Bielig, Nachtwein, Höher, Schreiber (62. Thomas), J. Berger, Merker, Schrötter, Kaschperk (65. Jüttner), Prenz, Grünhage

SG Reußen: Harre – Flaschina, Drewlo, Benze, Broda, Gewinner, Schulz (70. John), Herrmann, Förderreuther (60. Czaplicki), Besser, Schicha

Tore: 1:0 Nils Grünhage (30.), 1:1 Kevin Schicha (43.), 1:2 Jean-Pascal Flaschina (62.), 1:3 Dennis Schulz (67.), 2:3 Tobias Höher (79.), 2:4 Alexander Benze (89.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Daniel Körner, Felix Köhler; Zuschauer: 44