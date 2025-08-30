Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich die Turbine Halle II vor 58 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Halle/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Hallenser gewannen souverän mit 2:0 (2:0) gegen die Gäste aus Dölau.

Diego Canabate Kasparek (Turbine Halle II) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Turbine Halle II führt in Minute 24 mit 2:0

Schon eine Minute später konnte Waldemar Ermolaev (Halle) den Ball über die Linie bringen (24.). Mit 2:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Turbine Halle II wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SV Blau-Weiß Dölau II

Turbine Halle II: Umlauft – Everding (75. Kallen), Kasparek (80. Krziwanie), Leinhoß, Kochmann (70. Thermann), Kuske, Otremba, Heldt (65. Titonis), Ermolaev, Schulze, Braunschweig (85. Zahn)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Wittmann, Grimm, Ranft, Troitzsch, Richter (57. Burmeister), Öder (80. Moradi), Aschenbach (46. Pfeifer), Dinter

Tore: 1:0 Diego Canabate Kasparek (23.), 2:0 Waldemar Ermolaev (24.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Vincent Maximilian Gottschalk, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 58