Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half der Turbine Halle II am Samstag nicht, als sie sich vor 60 Fans mit 2:4 (1:3) gegen den SSV 90 Landsberg verabschieden musste.

Turbine Halle II verliert auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen SSV 90 Landsberg

Halle/MTU. Am Samstag haben sich die Turbine Halle II und der SSV 90 Landsberg ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:3).

Niclas Noah Kochmann traf für den Turbine Halle II in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Lucas Schlesier (26.) erzielt wurde.

Turbine Halle II und SSV 90 Landsberg – 1:1 in Minute 26

Tor Nummer drei schoss Robert Voß für Landsberg (31.). Die Partie blieb spannend. Lucas Schlesier (Landsberg) traf in Minute 45. Moritz Teichler traf für Halle (53). Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Das Spiel endete bitter für die Hallenser. In Minute 77 lenkte Julius Lantzsch den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. In Spielminute 78 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Turbine Halle II rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SSV 90 Landsberg

Turbine Halle II: Bergien – Kuske, Makosch, Müller (75. Thermann), Teichler, Leinhoß, Lantzsch, Everding, Brülls (46. Kallen), Kochmann, Titonis (77. Fallouti)

SSV 90 Landsberg: Dimke – Köhler, Weber, Knorr, Wichmann, Stephan, Scheller (63. Thiel), Voß, Rappe (87. Balthasar), Reuschel (78. Schubert), Schlesier (78. George)

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Lucas Schlesier (26.), 1:2 Robert Voß (31.), 1:3 Lucas Schlesier (45.), 2:3 Moritz Teichler (53.), 2:4 Julius Lantzsch (77.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Jürgen Müller; Zuschauer: 60