Zörbig/MTU. Im Spiel zwischen Zörbig und Sennewitz am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Lucas Seidewitz für Sennewitz traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Zörbiger revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Torsten Schmidt erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

62. Minute Zörbiger FC auf Augenhöhe mit 1. SV Sennewitz – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Colin Seliger den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Zörbig sicherte (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Die Zörbiger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Schindler (84. Janders), Deidok, Matthias, Oertel, Kleewein (75. Schönburg), Schmidt, Gansen, Lindemann (46. Teichert), Seliger, Hempel

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Dieske, Aleithe (51. Harm), Kasten, Angermann (80. Schmidt), Seidewitz (83. Herrmann), Görlitz, Bukenya, Boettcher, Dittrich, Gerlach

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170