Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Laucha/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 47 Zuschauer waren im Stadion Laucha live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Die Lauchaer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Krentz, Saal, Thieme, Leubeling (56. Hahnemann), Handt, Schumann, Riesen, Schneller (67. Niehoff), Porse (88. Schmidt), Bothe

VfB Oberröblingen: Beek – Engert (67. Altenburg), Meißner, Koch, Strese, Pulz, Wanski, Rühlke, Könen, Altenburg (79. Wenske), Ernst

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47