Klar unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha im Spiel gegen den TSV Großkorbetha letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Laucha/MTU. Vor 87 Zuschauern hat sich das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2) gegen Großkorbetha geschlagen geben müssen.

In Minute 17 schoss Franz Friedrich Knothe das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jonas Schneider den Ball ins Netz (32.).

BSC 99 Laucha sieht sich 0:2 im Rückstand – 32. Minute

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nico Hoffmann im gegnerischen Tor. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Nils Thurm, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (67.). In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Schumann, Hahnemann, Saal, Krentz, Bothe, Schmidt, Riesen, Porse, Handt, Schneller (74. Jarju)

TSV Großkorbetha: Stark – Knothe (78. Langheinrich), Reinschmied, Schneider, Große, Küster (46. Sommerfeld), Hartmann, Hesse (70. Pschribülla), Knothe, Schenk (70. Lieb), Thurm

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87