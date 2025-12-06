Ergebnis 13. Spieltag 1:3 – TSV Kickers 66 Gonnatal verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Großgrimma
Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag war der TSV Kickers 66 Gonnatal gegenüber dem SV Großgrimma machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.
Sangerhausen/MTU. Das Spiel zwischen Gonnatal und Großgrimma ist mit einer deutlichen 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.
Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Heiko Angeli am Ende der ersten Halbzeit, als Felix Zech für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Marcus Paper den Ball ins Netz (45+10.).
1:1 im Duell zwischen TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Großgrimma – 55. Minute
Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Sangerhausen
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 13
Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Sebastian Krobitzsch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (90.+6).
Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma
TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Dittmann, Ditscher, Siebenhüner (75. Hagene), Lenzewski (59. Froeschen), Stüber, Hoffmann (75. Kurotschkin), Omnitz, Steyer, Goldberg (29. Töpfer), Paper
SV Großgrimma: Schmidt – Baum (57. Beqiraj), Bauer (90. Palatini), Göbel, Schneider, Weidner, Pillert (46. Ibrahim), Rackowitz (82. Link), Wöpe, Krobitzsch, Zech
Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52