Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag war der TSV Kickers 66 Gonnatal gegenüber dem SV Großgrimma machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

Sangerhausen/MTU. Das Spiel zwischen Gonnatal und Großgrimma ist mit einer deutlichen 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Heiko Angeli am Ende der ersten Halbzeit, als Felix Zech für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Marcus Paper den Ball ins Netz (45+10.).

1:1 im Duell zwischen TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Großgrimma – 55. Minute

Unentschieden. Großgrimmas Zech konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Sebastian Krobitzsch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Großgrimma

TSV Kickers 66 Gonnatal: Munzert – Dittmann, Ditscher, Siebenhüner (75. Hagene), Lenzewski (59. Froeschen), Stüber, Hoffmann (75. Kurotschkin), Omnitz, Steyer, Goldberg (29. Töpfer), Paper

SV Großgrimma: Schmidt – Baum (57. Beqiraj), Bauer (90. Palatini), Göbel, Schneider, Weidner, Pillert (46. Ibrahim), Rackowitz (82. Link), Wöpe, Krobitzsch, Zech

Tore: 0:1 Felix Zech (44.), 1:1 Marcus Paper (45.+10), 1:2 Felix Zech (58.), 1:3 Sebastian Krobitzsch (90.+6); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Guntram Beck; Zuschauer: 52