Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den BSC 99 Laucha ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Die erste Halbzeit verging ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der BSC 99 Laucha musste einmal Gelb hinnehmen (51.). Das Gegentor konnten die Lauchaer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz.

Minute 64 FC RSK Freyburg gleichauf mit BSC 99 Laucha – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der FC RSK Freyburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Kirchhoff, Bagdohn (66. Schied), Schulz, Schirner, Töpe, Mänicke (66. Kaiser), Weise, Großmann, Hüttig (59. Alalo), Sambu

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Krentz, Riesen, Saal, Schneller (90. Starch), Keidel, Hahnemann (90. Schaer), Schumann, Thieme (90. Porse), Handt (73. Schmidt), Bothe

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260