Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein FC RSK Freyburg gegen den BSC 99 Laucha ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Max Schirner für Freyburg traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Nachspielminute 16 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der BSC 99 Laucha steckte einmal Gelb ein (51.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Lauchaer revanchieren: In Minute 64 wurde das Gegentor durch Alexander Saal erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel FC RSK Freyburg gegen BSC 99 Laucha – 64. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC RSK Freyburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Mänicke (66. Kaiser), Weise, Großmann, Kirchhoff, Schulz, Hüttig (59. Alalo), Bagdohn (66. Schied), Töpe, Schirner, Sambu

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Bothe, Schumann, Saal, Hahnemann (90. Schaer), Riesen, Schneller (90. Starch), Keidel, Krentz, Thieme (90. Porse), Handt (73. Schmidt)

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260