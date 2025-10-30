Für den Gastgeber SV Eintra. Lüttchendorf endete das Duell mit dem Zörbiger FC am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC ist gleichauf geendet.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Oliver Kleewein das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Minute 35 SV Eintra. Lüttchendorf gleichauf mit Zörbiger FC – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Zörbiger FC musste einmal Gelb hinnehmen.

Schon zwei Minuten darauf konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lüttchendorf erreichen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Horlbog, Siebenhühner, Siebald, Fiebiger, Schlegel, Petraj, Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Stoye (87. Hajdarpasic), Schulze, Gründler (60. Kolle)

Zörbiger FC: Koller – Hempel, Oertel, Deidok, Teichert, Gansen, Matthias, Kleewein (75. Schindler), Brenner, Seliger, Moreno Silva (67. Janders)

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65