Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und BSC 99 Laucha am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Freyburg/MTU. Der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Die erste Hälfte des Spiels verging torlos. Erst in der Nachspielzeit schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb (51.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Lauchaer revanchieren: In Minute 64 wurde das Gegentor durch Alexander Saal erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel FC RSK Freyburg gegen BSC 99 Laucha – Minute 64

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FC RSK Freyburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Kirchhoff, Sambu, Schirner, Töpe, Bagdohn (66. Schied), Hüttig (59. Alalo), Mänicke (66. Kaiser), Weise, Großmann, Schulz

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Keidel, Riesen, Saal, Hahnemann (90. Schaer), Schumann, Thieme (90. Porse), Handt (73. Schmidt), Schneller (90. Starch), Bothe, Krentz

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260