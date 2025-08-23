Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:0 (0:0) ging der SSC Weißenfels II von Trainer Christian Baust aus dem Spiel mit dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf vom Platz.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 38 Besuchern auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 geboten. Die Weißenfelser setzten sich deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wengelsdorf durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Arthur Ducke (SSC Weißenfels II) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Ducke den Ball ins Netz (54.).

54. Minute: SSC Weißenfels II vorne dank zwei Treffern von Arthur Ducke – 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels II steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Barnickel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (80.). Die Weißenfelser sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (73. Roy), Petrick (66. Säuberlich), Scheiding, Ducke, Beyer, Kresse (73. Maas), Scherbaum, Baust, Häcker, Barnickel

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Khodadadkheyl, Woithe (75. Zimmermann), Lewinski, Osmanaj, Horstka (67. Goltz), Hempel, Elmi (58. Beier), Marschhausen, Erovic, Hähnel

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38