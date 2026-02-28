Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:1 (5:1) ging der SV Kelbra von Coach Andreas Kundlatsch aus dem Duell mit dem SV Großgrimma vom Platz.

Kelbra/MTU. 5:1 (5:1) in Kelbra: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Andreas Kundlatsch, der SV Kelbra, am Samstag im Tor der Besucher aus Großgrimma untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Luca Connor Matschulat für Kelbra traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Großgrimma steckte einmal Gelb ein (13.). Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde das zweite Tor durch Eric Okapal erzielt.

Minute 20: SV Kelbra liegt mit 2:0 vorne

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Schon fünf Spielminuten später konnte Illia Nosov (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (45.). Mit 5:1 gingen die Kelbraer als Sieger vom Platz. In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Die Kelbraer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi, Rybak, Shpikula, Conde (64. Steinberg), Matschulat, Hegenbart, Sommer (46. Eis), Barthel, Okapal (78. Adam), Nosov

SV Großgrimma: Schmidt – Schneider, Weidner, Kästner (59. Matschaß), Angeli (71. Rackowitz), Wöpe, Palatini (46. Krobitzsch), Baum, Bauer (71. Bagmaci), Beyenbach (78. Oberkersch), Göbel

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60