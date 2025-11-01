Kantersieg für den VfB Oberröblingen: Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal einfahren. Vor 284 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:0).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Paul Wanski das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Florian Cepa den Ball ins Netz (22.).

22. Minute: VfB Oberröblingen baut Führung auf 2:0 aus

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Marius Herrmann. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es lief nicht gut für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Mika Altenburg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 verfestigte (87.). Damit war der Sieg der Sangerhauser entschieden. Die Sangerhauser haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Leich (46. Meißner), Kummer, Franke (73. G. Altenburg), Koch, Pulz (63. Wenske), Rühlke (75. Ernst), Cepa (70. M. Altenburg), Wanski, Strese, Michael

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Froeschen (46. Kurotschkin), Franke, Goldberg (56. Hoffmann), Stüber (56. Dittmann), Omnitz, Säcker, Lenzewski, Leich (65. Ditscher), Siebenhüner (80. Hagene), Steyer

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284