Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Heimverein VfB 1906 Sangerhausen II gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra ist gleichauf geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

VfB 1906 Sangerhausen II Kopf an Kopf mit SV Kelbra – 1:1 in Minute 64

Das rettende Tor für den SV Kelbra fiel 19 Minuten nach der Halbzeitpause, als Illia Nosov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Kelbraer Team errang (64.). Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Baum, Hetke, Schröter, Gümül, Dietze, Eisler, Reiber, Buchhorn, Fuhrmann (19. Lange), Stöhr

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi (64. Steinberg), Seliushkov, Shpikula, Gurniak, Matschulat, Khudyi, Barthel, Nosov, Rybak, Eis

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120